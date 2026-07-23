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Historia regionu i walka z fake newsami w Świnoujskiej Bibliotece Miejskiej

Region Joanna Maraszek

Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Fot. Urząd Miasta Świnoujście
Te warsztaty nie tylko przybliżą historię regionu, ale pozwolą w przyszłości odróżnić fake newsy od prawdziwych informacji. Świnoujska Biblioteka Miejska nie próżnuje w wakacje.
Trwają przygotowania do ważnego projektu dla młodzieży. Udział będzie mogło wziąć blisko 200 uczestników.

Zajęcia wyjdą nie tylko poza ramy zwykłego nauczania, ale i mury biblioteki, a zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności ma być uwieńczone stworzeniem terenowej gry - opowiada Lucyna Brucka.

- Będą to warsztaty jak uczyć się historii, jak rozpoznawać fake newsy. Będą też warsztaty animacji poklatkowej i grafiki komputerowej. Będą wykorzystywały nasze źródła, nasz teren i będą służyły temu, żeby stworzyć mobilną grę opartą na "action track" - wyjaśniła Brucka.

Choć warsztaty ruszają we wrześniu, już teraz warto pomyśleć o zapisach.

- Głównym takim założeniem jest to, żeby młodzież zwiększyła swoją wiedzę, ale w taki sposób bardzo atrakcyjny i nowoczesny - dodała.

Na projekt biblioteka pozyskała 56 tys. złotych dofinansowania z Ministerstwa Edukacji.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Joanny Maraszek

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