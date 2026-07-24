Dwa miliony złotych na modernizacje szkół w powiecie myśliborskim

Dwa miliony złotych z Unii popłyną do szkół w powiecie myśliborskim.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Za te pieniądze uczniowie zamiast wysłużonych pracowni dostaną nowoczesne sale do nauki zawodu – od informatyki, przez logistykę i gastronomię, po mechanikę samochodową.Modernizacja obejmie cztery szkoły ponadpodstawowe w Barlinku, Myśliborzu i Dębnie. W planach są między innymi remonty pracowni, nowa instalacja elektryczna, klimatyzacja i lepsze wyposażenie.