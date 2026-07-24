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Przygotowania do Sunrise Festival idą pełną parą

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Już za tydzień oficjalnie wystartuje Sunrise Festival 2026. Jak wyglądają przygotowania do największej letniej imprezy w Kołobrzegu?
Na terenie Nadmorskiego Parku Kultury w Podczelu trwa budowa sześciu festiwalowych scen. Krzysztof Bartyzel, pomysłodawca imprezy mówi, że nowością będzie scena żółta poświęcona fanom techno i muzyki hardstyle.

- Po raz pierwszy w historii scena "yellow", która przeniosła się z pasa startowego i pierwszy raz w historii tak wielki namiot stanie w Polsce. To jest sześćdziesiątka. Dzisiaj rozpoczynamy budowę na niej - powiedział Bartyzel.

W tym roku organizatorzy imprezy postanowili na jeden dzień powrócić też do amfiteatru, w którym rozpoczęła się historia festiwalu.

- Chcemy zrobić taką ostatnią podróż przez stare lata właśnie w amfiteatrze, właśnie w tym miejscu, aby sobie chociaż na chwilę przypomnieć te stare lata - dodał Bartyzel.

Na Sunrise Festival 2026 wystąpi ponad stu artystów, a wśród nich Afrojack, James Hype, Scooter, czy duet Axwell i Sebastian Ingrosso.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

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