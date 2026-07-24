W Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się pokaz iluminacji

Od piątkowego wieczoru Zamek Książąt Pomorskich będzie lśnił iluminacją. Premierowy pokaz wszystkich możliwości świeżo zakończonych prac oświetlających zamek połączony będzie ze wspólnym świętowaniem.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zapraszamy na godz. 20 - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.- To będzie naprawdę wyjątkowy moment w historii długowiecznej zamku. O godz. 22 razem je uruchomimy, potem nocne zwiedzanie, a w sobotę od godziny 12 do 22 cały dzień wielkiego otwarcia - poinformowała Adamowska.Po pokazie kolorowych iluminacji przyjdzie czas na nocne zwiedzanie zamku - mówi Adamowska.- Zamek otwarty dla mieszkańców, zamek otwarty dla turystów. Bezpłatne zwiedzanie Skrzydła Północnego, bo to jest właśnie część, którą ten projekt obejmował, którą chcemy się pochwalić. Też zwiedzania z przewodnikiem, ale też masa różnych atrakcji, animacji - dodała Adamowska.W sobotę ciąg dalszy świętowania zamkowego od godz. 12.