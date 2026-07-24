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W Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się pokaz iluminacji

Region Małgorzata Frymus

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od piątkowego wieczoru Zamek Książąt Pomorskich będzie lśnił iluminacją. Premierowy pokaz wszystkich możliwości świeżo zakończonych prac oświetlających zamek połączony będzie ze wspólnym świętowaniem.
Zapraszamy na godz. 20 - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.

- To będzie naprawdę wyjątkowy moment w historii długowiecznej zamku. O godz. 22 razem je uruchomimy, potem nocne zwiedzanie, a w sobotę od godziny 12 do 22 cały dzień wielkiego otwarcia - poinformowała Adamowska.

Po pokazie kolorowych iluminacji przyjdzie czas na nocne zwiedzanie zamku - mówi Adamowska.

- Zamek otwarty dla mieszkańców, zamek otwarty dla turystów. Bezpłatne zwiedzanie Skrzydła Północnego, bo to jest właśnie część, którą ten projekt obejmował, którą chcemy się pochwalić. Też zwiedzania z przewodnikiem, ale też masa różnych atrakcji, animacji - dodała Adamowska.

W sobotę ciąg dalszy świętowania zamkowego od godz. 12.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Zapraszamy na godz. 20 - mówi Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.
Po pokazie kolorowych iluminacji przyjdzie czas na nocne zwiedzanie zamku - mówi Adamowska.
Relacja Małgorzaty Frymus z programu Tematy i Muzyka

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