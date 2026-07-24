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Spotkanie fanów mangi w Domu Kultury Słowianin. "Ludzie z niesamowitą pasją"

Region Stanislav Tresnytskyi

Mat. Dom Kultury Słowianin
Mat. Dom Kultury Słowianin
W Domu Kultury Słowianin odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Miłośników Mangi Isekai. Szczecinianie mieli możliwość zobaczyć pokaz i wystawę cosplay, czyli strojów inspirowanych bohaterami pochodzącymi z japońskiej popkultury.
Peruki, kolorowe ubrania i maski uczestników nie przeszkadzały im w zabawie.

- A widzę wszystko bardzo dobrze, tylko jest troszkę gorąco. Tylko bardzo do przodu nie widzę, a tak to widzę wszystko do uszu. - Mój cosplay jest za ciepły jak na dzisiejszą porę. - A ja się świetnie bawię. Jestem tu pierwszy raz, super. Chociaż myślałam, że będzie więcej ludzi. - Generalnie towarzystwo jest bardzo mieszane, bo są osoby, które są ubrane normalnie, są osoby w cosplayach. - Ludzie z niesamowitą pasją, "drivem" i chęcią do robienia czegoś, co sprawia im radochę. Przyszedłem z córą. Córa przyszła w swoim pierwszym małym cosplayu. Wpadło kilka tytułów, które oglądałem za młodu. Trafili prosto w nostalgię - mówili uczestnicy wydarzenia.

Podczas spotkania uczestnicy mogli także wziąć udział w prelekcji o języku japońskim i quizach z nagrodami. Podobne wydarzenia będą odbywały się regularnie, następne planowane jest we wrześniu.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Stanislava Tresnytskiego

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