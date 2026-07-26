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Coraz mniej bocianów w Polsce. Eksperci wskazują jeden powód

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Bocian biały – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianów. Fot. pixabay.com / blickpixel (CC0 domena publiczna)
Bocian biały – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bocianów. Fot. pixabay.com / blickpixel (CC0 domena publiczna)
Ubywa bocianów na zachodzie Polski. Ptaki opuszczają swoje gniazda, bo nie mają gdzie żerować.
W Szczecinie do niedawna były trzy gniazda bocianów, obecnie żadne nie jest zasiedlone.

Zdaniem ornitologa Wojciecha Mrugowskiego powodem takiego stanu rzeczy jest działalność człowieka, przez którą dla tych ptaków jest coraz mniej miejsca.

- Jest coraz mniej terenów podmokłych, oczek wodnych. To wynika po pierwsze ze zmian klimatycznych. Druga sprawa jest taka, że są zasypywane. Coraz mniej jest takich podmokłości, a głównym miejscem, gdzie bociany żerują, są łąki i pastwiska - tłumaczy.

Tymczasem rekordowym wzrostem liczby par lęgowych chwalą się Niemcy. Tamtejszy Związek Ochrony Przyrody doliczył się w tym roku około 15 tysięcy bocianich rodzin.
Tak wielu przedstawicieli tego gatunku nie było nawet 100 lat temu.
Jest coraz mniej terenów podmokłych - mówi ornitolog Wojciech Mrugowski.

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