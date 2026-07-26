Śmiertelny wypadek w Koszalinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie żyje 37-letni motocyklista poszkodowany w wypadku, do którego doszło w niedzielę na ulicy Morskiej w Koszalinie.

Wypadek miał miejsce po południu.



- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący motocyklem podczas wykonywania manewru wyprzedzania uderzył w samochód osobowy marki Renault, następnie w Hyundai. Motocyklista spadł z pojazdu, a motocykl uderzył jeszcze w Volkswagena, Hondę oraz motocyklistę poruszającego się Suzuki. Kierujący motocyklem został pilnie przetransportowany do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Mimo, że została mu udzielona natychmiastowa pomoc medyczna, niestety życia 37-letniego kierującego nie udało się uratować - informuje starszy aspirant Izabela Sreberska z koszalińskiej Komendy Miejskiej Policji.



Policjanci apelują o rozwagę i ostrożną jazdę.



Edycja tekstu: Jacek Rujna