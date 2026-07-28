(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dwa najstarsze szczecińskie lodołamacze odbyły ostatni rejs po Odrze. To Świstak i Ogar.

W bazie, w szczecińskich Podjuchach służyły od lat 70-tych. Jak wspomina kapitan Jerzy Fitas, brały one udział w każdej akcji lodołamania.



- Najdłuższą akcją lodową była akcja, która trwała 78 dni. Ogar jako lodołamacz czołowy dochodził na odcinek Nowej Soli. Świstaczek nawet podchodził w kierunku Głogowa, także był bardzo daleko na Odrze - powiedział.



Jednostki zostały pożegnane z należytą godnością.



- Wychodząc z naszego portu tyfony naszych lodołamaczy oddały im należyty hołd. Smutny to widok, bo ludzie, którzy tu pracowali z ze łzą w oczach, żegnali te jednostki, ale niestety na każdego przychodzi czas - mówi kierownik bazy lodołamaczy w Podjuchach Bogdan Dudar.



Świstak i Ogar trafiły do szczecińskiej stoczni specjalizującej się w złomowaniu statków.

Ich miejsce zajęły nowe jednostki - Ocelot i Tarpan.



Edycja tekstu: Jacek Rujna