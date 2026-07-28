Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Dwa najstarsze szczecińskie lodołamacze odbyły ostatni rejs po Odrze. To Świstak i Ogar.
W bazie, w szczecińskich Podjuchach służyły od lat 70-tych. Jak wspomina kapitan Jerzy Fitas, brały one udział w każdej akcji lodołamania.

- Najdłuższą akcją lodową była akcja, która trwała 78 dni. Ogar jako lodołamacz czołowy dochodził na odcinek Nowej Soli. Świstaczek nawet podchodził w kierunku Głogowa, także był bardzo daleko na Odrze - powiedział.

Jednostki zostały pożegnane z należytą godnością.

- Wychodząc z naszego portu tyfony naszych lodołamaczy oddały im należyty hołd. Smutny to widok, bo ludzie, którzy tu pracowali z ze łzą w oczach, żegnali te jednostki, ale niestety na każdego przychodzi czas - mówi kierownik bazy lodołamaczy w Podjuchach Bogdan Dudar.

Świstak i Ogar trafiły do szczecińskiej stoczni specjalizującej się w złomowaniu statków.
Ich miejsce zajęły nowe jednostki - Ocelot i Tarpan.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Najdłuższą akcją lodową była akcja, która trwała 78 dni. Ogar jako lodołamacz czołowy dochodził na odcinek Nowej Soli. Świstaczek nawet podchodził w kierunku Głogowa, także był bardzo daleko na Odrze - powiedział.
- Wychodząc z naszego portu tyfony naszych lodołamaczy oddały im należyty hołd. Smutny to widok, bo ludzie, którzy tu pracowali z ze łzą w oczach, żegnali te jednostki, ale niestety na każdego przychodzi czas - mówi kierownik bazy lodołamaczy w Podjuchach Bogdan Dudar.
Fot. Wody Polskie RZGW Szczecin
Fot. Wody Polskie RZGW Szczecin

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. 20-latek zginął na drodze w rejonie Jabłonowa
    (od wczoraj oglądane 5035 razy)
  2. GDDKiA mówi "nie" ws. dwóch pasów z A6 na S3
    (od 23 lipca oglądane 4535 razy)
  3. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od 23 lipca oglądane 4144 razy)
  4. Wypadek w centrum Choszczna. Mężczyzna był reanimowany
    (od 24 lipca oglądane 4037 razy)
  5. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od 22 lipca oglądane 3886 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

(Ostatni) dzień Świstaka i Ogara [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy finiszuje. Szczecinianie zakochani w regionalnych pysznościach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bulwarove na Łasztowni. Pogoda dopisała, tłumy uczestników [WIDEO, ZDJĘCIA]
24.07.2026
Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty