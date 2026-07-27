Jest akt oskarżenia po burdach na meczu Pogoń-Cracovia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest akt oskarżenia wobec 11 osób po zamieszkach podczas meczu Pogoni Szczecin z Cracovią, do którego doszło 14 marca ubiegłego roku. Prokuratura zakończyła postępowanie przygotowawcze i skierowała sprawę do sądu.

- Oskarżeni odpowiedzą za zakłócanie przebiegu imprezy masowej - mówi młodszy aspirant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie



- Funkcjonariusze skrupulatnie zabezpieczyli materiał dowodowy, przeanalizowali zgromadzone informacje oraz przesłuchali świadków, odtwarzając szczegółowy przebieg zdarzeń. Po zakończeniu postępowania przygotowawczego, prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia do właściwego sądu - informuje Podzińska.



Przypomnijmy, że w pierwszej połowie tego spotkania, które ostatecznie zakończyło się wynikiem 5:2 dla Pogoni, część kibiców "Dumy Pomorza" wtargnęła do sektora gości i wszczęła bijatykę. Zwaśnione strony próbował uspokajać kapitan "Portowców" Kamil Grosicki.



Oskarżonym grozi kara dwóch lat więzienia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas