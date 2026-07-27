Pogoń Szczecin w krajowej czołówce organizacji meczów

Pogoń Szczecin jest w krajowej czołówce pod względem organizacji meczów. Tak wynika z najnowszego raportu PZPN podsumowującego sezon 2025/26. Dokument powstał na podstawie ocen delegatów meczowych.
Stadion przy Twardowskiego został najwyżej oceniony w Polsce za przystosowanie dla kibiców z niepełnosprawnościami oraz wyjścia bezpieczeństwa. Pogoń zajęła też drugie miejsce za parkingi dla drużyn i oficjeli oraz stanowisko dowodzenia, a także trzecie za parkingi dla kibiców, punkty depozytowe i warunki pracy dla mediów.
Raport obejmuje ocenę infrastruktury, organizacji oraz bezpieczeństwa meczów Ekstraklasy, I i II ligi i został opracowany na podstawie raportów delegatów PZPN z całego sezonu.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Raport obejmuje ocenę infrastruktury, organizacji oraz bezpieczeństwa meczów Ekstraklasy, I i II ligi i został opracowany na podstawie raportów delegatów PZPN z całego sezonu.
Autorka edycji: Joanna Chajdas