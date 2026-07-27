Służby próbują rozwiązać problem libacji na Pomorzanach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Czy służbom porządkowym uda się wreszcie rozwiązać problem libacji alkoholowych i awantur na szczecińskich Pomorzanach? Zgłoszenia do straży miejskiej i na policję trwają od co najmniej trzech lat.

Źródłem problemów są osoby pod wpływem alkoholu, zaopatrujące się w sklepie przy skrzyżowaniu Alei Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej.



- Robimy, co możemy, aby poprawić sytuację w tym miejscu, powiedziała w audycji "Czas Reakcji" starszy sierżant Nikola Podzińska z komendy miejskiej.



- Komisariat Policji Szczecin i Śródmieście skierował również pismo do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wskazując właśnie na konieczność zweryfikowania tych sygnałów dotyczących ewentualnej sprzedaży alkoholu osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości - dodała Podzińska.



Pismo zostało skierowane do komisji w piątek. Mundurowi na razie odpowiedzi nie otrzymali. W ubiegłym roku straż miejska interweniowała w okolicy sklepu "U Dory" ponad 200 razy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas