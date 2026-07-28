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Lokalny przedsiębiorca tworzy Gryfusie dla szczecińskiego Dąbia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Stanisław Tresnytskyi

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Małe figurki, Gryfusie, pojawiły się w szczecińskim Dąbiu. Kilkudziesięciocentymetrowe postaci drukowane w 3D to pomysł lokalnego przedsiębiorcy Waldemara Wasilewskiego.
Ich twórca zainspirował się klimatycznymi krasnalami rozlokowanymi w różnych częściach Wrocławia.

- Pierwszy Gryfuś stoi tutaj w klubie Delta. Ten właśnie będzie wędrował do biblioteki u nas na osiedlu. One ogólnie mają jeden taki swój wygląd i po prostu im się atrybuty zmieniają - powiedział Wasilewski.

Modele wykonywała Adrianna Rauhut.

- Jest bardzo czasochłonne, bo to jest rzeźbienie w takiej bryle. Samo wykonanie modelu to tak tydzień, dwa często. Starałam się uzyskać lekko animowany detal, żeby one były takie urocze - dodała Rauhut.

Pierwszego Gryfusia jako prezent przyjął Miejski Ośrodek Kultury w Dąbiu. Twórca figurek ma nadzieję, że kolejne będą mogły się pojawić w innych instytucjach Szczecina. To nie pierwszy taki pomysł w regionie. W Stargardzie ustawionych jest 16 statuetek Gryfików.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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