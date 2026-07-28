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Zabytkowy puchar po 88 latach powrócił do Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Nietypowy eksponat trafił do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Przy okazji jego pozyskania udało się odkryć historię wyścigów rozgrywanych nad morzem przed II wojną światową.
Tor Wyścigowy Pomorskiego Związku Jeździeckiego powstał na przełomie XIX i XX wieku w okolicach obecnego amfiteatru. To właśnie na nim w 1938 roku rozegrano prestiżowy wyścig motorowy.

Po latach rodzina zwycięzcy tej rywalizacji Gustava Glaue zdecydowała się przekazać do muzeum pamiątkowy puchar wręczony wówczas triumfatorowi. Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego mówi, że dzięki spadkobiercom motocyklisty możliwe było ustalenie historii samego toru.

- Od 1933 roku bardzo mocno ten tor był eksploatowany już w okresie narodowo-socjalistycznym, aż do 1939 roku co roku te zawody w Kołobrzegu na tym torze się odbywały - powiedział Dziemba.

Zgodnie z życzeniem rodziny, puchar, który powstał w Kołobrzegu, po 88 latach powrócił do miasta. Można będzie go oglądać w Muzeum Miasta Kołobrzeg.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

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