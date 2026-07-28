W Stargardzie będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca

To będzie jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń astronomicznych tego roku. W środę 12 sierpnia miłośnicy nieba będą mieli okazję wspólnie obserwować częściowe zaćmienie Słońca.
Bezpłatne spotkanie organizuje Koło Astronomiczne działające w Stargardzkim Centrum Nauki FILARY.
Fani gwiazd zapraszają na godzinę 19:00 na molo nad jeziorem Miedwie, przy plaży głównej w Zieleniewie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Trzeba jedynie zabrać ze sobą bezpieczne okulary.
Fani gwiazd zapraszają na godzinę 19:00 na molo nad jeziorem Miedwie, przy plaży głównej w Zieleniewie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Trzeba jedynie zabrać ze sobą bezpieczne okulary.
Edycja tekstu: Michał Tesarski