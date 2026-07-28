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Nowa droga do plaży na świnoujskim Warszewie jest już w planach

Region Tomasz Domański

Fot. Przylądek Pomerania
Fot. Przylądek Pomerania
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście opracowuje koncepcję techniczną dla nowej drogi dojazdowej do plaży na prawobrzeżu Świnoujścia. Opracowanie posłuży do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
To odpowiedź na postulaty mieszkańców dzielnicy Warszów, którzy utracili dostęp do plaży po zamknięciu drogi obok Terminala LNG.

Nowa trasa ma obsłużyć nie tylko samochody osobowe, ale też autobusy turystyczne i komunikację miejską. W planie koncepcji znalazły się place manewrowe, przystanek autobusowy, parkingi dla aut, autobusów i kamperów, a także ścieżka pieszo-rowerowa.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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