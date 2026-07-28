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Festyn z okazji 107. rocznicy powołania Policji Państwowej [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Dbają o porządek i bezpieczeństwo, pomagają i chronią. Polska policja obchodzi swoje 107. urodziny. Zachodniopomorscy mundurowi na Zamku Książąt Pomorskich podsumowali swoją służbę.
Odbyły się tam wojewódzkie obchody ich święta. Były awanse, były odznaczenia, były wyróżnienia. Było też planowanie najbliższych wydarzeń i tego, w które miejsca trzeba będzie zaangażować duże siły.

- Rozpoczynający się dzisiaj Pol'and'Rock Festival. Musimy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Mamy też Sunrise Festival, do tego Tour de Pologne, który przed nami - poinformował komendant wojewódzki policji w Szczecinie, nadinspektor Szymon Sędzik.

Na zamkowych tarasach odbył się też okolicznościowy festyn. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach nie zabrakło najmłodszych.

- W przyszłości będę policjantką, bo mój tata jest policjantem - powiedziała dziewczynka.

A co byś robił? - zapytała dziennikarka.

- Latał helikopterem. - Doceniamy te plany, ale obeszliśmy wszystkie stoiska, już byliśmy ratownikami, strażakami, teraz jesteśmy policjantami z helikopterów. A nie wykluczone, że zaraz wstąpimy w szeregi służby więziennej, także sytuacja jest rozwojowa - odpowiedzieli uczestnicy festynu.

Chciałabyś być w przyszłości policjantką? - dopytywała reporterka.

- Tak - odpowiedziała dziewczynka.

Faktycznie córka tak marzy o tym, żeby być w przyszłości policjantką? - dodała dziennikarka.

- A to powiem szczerze, że słyszę pierwszy raz, ale może jest pod wrażeniem po prostu dzisiejszego festynu i to ją zmotywowało - odpowiedziała mama dziewczynki.

W zachodniopomorskiej policji służy ponad 5 tysięcy policjantów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Było też planowanie najbliższych wydarzeń i tego w które miejsca trzeba będzie zaangażować duże siły.
Na zamkowych tarasach odbył się też okolicznościowy festyn. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach nie zabrakło najmłodszych.

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