Festyn z okazji 107. rocznicy powołania Policji Państwowej [ZDJĘCIA]

Dbają o porządek i bezpieczeństwo, pomagają i chronią. Polska policja obchodzi swoje 107. urodziny. Zachodniopomorscy mundurowi na Zamku Książąt Pomorskich podsumowali swoją służbę.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Odbyły się tam wojewódzkie obchody ich święta. Były awanse, były odznaczenia, były wyróżnienia. Było też planowanie najbliższych wydarzeń i tego, w które miejsca trzeba będzie zaangażować duże siły.- Rozpoczynający się dzisiaj Pol'and'Rock Festival. Musimy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Mamy też Sunrise Festival, do tego Tour de Pologne, który przed nami - poinformował komendant wojewódzki policji w Szczecinie, nadinspektor Szymon Sędzik.Na zamkowych tarasach odbył się też okolicznościowy festyn. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach nie zabrakło najmłodszych.- W przyszłości będę policjantką, bo mój tata jest policjantem - powiedziała dziewczynka.A co byś robił? - zapytała dziennikarka.- Latał helikopterem. - Doceniamy te plany, ale obeszliśmy wszystkie stoiska, już byliśmy ratownikami, strażakami, teraz jesteśmy policjantami z helikopterów. A nie wykluczone, że zaraz wstąpimy w szeregi służby więziennej, także sytuacja jest rozwojowa - odpowiedzieli uczestnicy festynu.Chciałabyś być w przyszłości policjantką? - dopytywała reporterka.- Tak - odpowiedziała dziewczynka.Faktycznie córka tak marzy o tym, żeby być w przyszłości policjantką? - dodała dziennikarka.- A to powiem szczerze, że słyszę pierwszy raz, ale może jest pod wrażeniem po prostu dzisiejszego festynu i to ją zmotywowało - odpowiedziała mama dziewczynki.W zachodniopomorskiej policji służy ponad 5 tysięcy policjantów.