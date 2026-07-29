Wypadek na torach i kłopoty pasażerów

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To był trudny poranek dla pasażerów pociągów relacji Kołobrzeg-Szczecin.

Słuchacz poinformował nas o utrudnieniach w ruchu.



- Pociągi już od piątej rano nie kursują. Ten, co ma być o szóstej w Płotach, jest opóźniony o 150 minut. Wypadek, najprawdopodobniej śmiertelny, na tej trasie - relacjonował.



Utrudnienia były spowodowane wypadkiem, do którego doszło w Kołobrzegu.



- Około godziny 4.20 na szlaku Kołobrzeg-Trzebiatów w sąsiedztwie przystanku Kołobrzeg Stadion doszło do potrącenia osoby przebywającej na torach w miejscu niedozwolonym. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przewieziono do szpitala - dodał rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Polregio Jakub Hofman.



Służby zakończyły działania na miejscu wypadku. Pociągi już kursują normalnie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna