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Wypadek na torach i kłopoty pasażerów

Region Antoni Stefański

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
To był trudny poranek dla pasażerów pociągów relacji Kołobrzeg-Szczecin.
Słuchacz poinformował nas o utrudnieniach w ruchu.

- Pociągi już od piątej rano nie kursują. Ten, co ma być o szóstej w Płotach, jest opóźniony o 150 minut. Wypadek, najprawdopodobniej śmiertelny, na tej trasie - relacjonował.

Utrudnienia były spowodowane wypadkiem, do którego doszło w Kołobrzegu.

- Około godziny 4.20 na szlaku Kołobrzeg-Trzebiatów w sąsiedztwie przystanku Kołobrzeg Stadion doszło do potrącenia osoby przebywającej na torach w miejscu niedozwolonym. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przewieziono do szpitala - dodał rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Polregio Jakub Hofman.

Służby zakończyły działania na miejscu wypadku. Pociągi już kursują normalnie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Pociągi już od piątej rano nie kursują. Ten, co ma być o szóstej w Płotach, jest opóźniony o 150 minut. Wypadek, najprawdopodobniej śmiertelny, na tej trasie - relacjonował.
- Około godziny 4.20 na szlaku Kołobrzeg-Trzebiatów w sąsiedztwie przystanku Kołobrzeg Stadion doszło do potrącenia osoby przebywającej na torach w miejscu niedozwolonym. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowanego przewieziono do szpitala - dodał rzecznik zachodniopomorskiego oddziału Polregio Jakub Hofman.

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