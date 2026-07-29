Wyruszyła 42. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Około 160 osób wyruszyło w Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Po porannej mszy św. w sanktuarium na osiedlu Słonecznym, której przewodniczył arcybiskup Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński, pątnicy ruszyli do Stargardu, który jest w środę ostatnim przystankiem.





Choć najwytrwalsi maszerują już od soboty z nadmorskiego Pustkowa, to tradycyjnie największa grupa wychodzi zawsze ze Szczecina. Stąd do Częstochowy mają jeszcze około 540 kilometrów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- Co ciebie trzyma na tej trasie? - zapytał reporter Radia Szczecin.- Myślę, że wiara, rodzina, która ze mną idzie, no i znajomi, którzy tu są. I sama myśl, że jednak nie siedzę w domu i nie siedzę przy telefonie, a idę i trochę maszeruję, zdrowie podciągam, no i umacniam się w wierze. Pielgrzymka ma taki feeling, który nie da się opisać, jak się nie doświadczy - powiedział jeden z uczestników.- I radzę przede wszystkim założyć wygodne buty, nie nowe, tylko stare, okrycie głowy i otwarte serce... Na tej drodze na pewno jest mnóstwo okazji do spotkania Pana Boga w drugim człowieku - dodała kolejna z pątniczek.- W tym roku w sposób szczególny, poprzez postacie osób świętych, błogosławionych, chcemy odkrywać drogę do Pana Boga - uzupełnił ks. Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.To 42. edycja pielgrzymki. Pątnicy dojdą do Częstochowy 13 sierpnia.