Z Oslo do Świnoujścia

Tabor świnoujskiej Komunikacji Autobusowej wzbogacił się o drugi autobus przegubowy.

Informację przekazała w mediach społecznościowych prezydent miasta Joanna Agatowska.

Zakupiony w Oslo Solaris Urbino 18 jest pierwszym pojazdem o takim metrażu, który został pomalowany w biało-żółto-niebieskie barwy.



Podobnie jak kupiony w czerwcu Solaris, który tymczasowo ma barwy Radomia, nowy "przegubowiec" będzie przeznaczony do obsługi najbardziej obciążonych linii w Świnoujściu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski