Porozumienie związkowców z dyrekcją ws. konsolidacji szpitali

Związkowcy ze szpitala w Zdrojach oraz z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii podpisali porozumienia z dyrekcją przyszłej jednostki, która połączy oba szpitale.
Zawarte umowy mają zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i ciągłość funkcjonowania placówek podczas ich łączenia.
Po konsolidacjach szpitalami przy ul. Strzałowskiej i przy ul. Mącznej będzie zarządzać jedna jednostka o nazwie Szpitale Zachodniopomorskie. Łącznie będzie dysponować 34 oddziałami i 53 poradniami.
Po konsolidacjach szpitalami przy ul. Strzałowskiej i przy ul. Mącznej będzie zarządzać jedna jednostka o nazwie Szpitale Zachodniopomorskie. Łącznie będzie dysponować 34 oddziałami i 53 poradniami.
Edycja tekstu: Michał Tesarski