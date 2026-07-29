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Porozumienie związkowców z dyrekcją ws. konsolidacji szpitali

Region Kacper Narodzonek

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Związkowcy ze szpitala w Zdrojach oraz z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii podpisali porozumienia z dyrekcją przyszłej jednostki, która połączy oba szpitale.
Zawarte umowy mają zagwarantować bezpieczeństwo pracowników i ciągłość funkcjonowania placówek podczas ich łączenia.

Po konsolidacjach szpitalami przy ul. Strzałowskiej i przy ul. Mącznej będzie zarządzać jedna jednostka o nazwie Szpitale Zachodniopomorskie. Łącznie będzie dysponować 34 oddziałami i 53 poradniami.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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