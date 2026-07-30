Odkomarzanie w Międzyzdrojach

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Komary nie odpuszczają nad Bałtykiem - w Międzyzdrojach rozpoczęły się dodatkowe zabiegi.

Akcja - jak podaje portal kamienskie.info - prowadzona jest po godzinie 22. Zabiegi będą wykonywane sukcesywnie przez najbliższe dni.



Władze gminy zapewniają, że wykorzystywane środki są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Odkomarzanie wykonywane jest metodą zamgławiania.



Edycja tekstu: Jacek Rujna