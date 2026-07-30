Odkomarzanie w Międzyzdrojach

Komary nie odpuszczają nad Bałtykiem - w Międzyzdrojach rozpoczęły się dodatkowe zabiegi.
Akcja - jak podaje portal kamienskie.info - prowadzona jest po godzinie 22. Zabiegi będą wykonywane sukcesywnie przez najbliższe dni.
Władze gminy zapewniają, że wykorzystywane środki są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Odkomarzanie wykonywane jest metodą zamgławiania.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Władze gminy zapewniają, że wykorzystywane środki są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Odkomarzanie wykonywane jest metodą zamgławiania.
Edycja tekstu: Jacek Rujna