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Wolin. Festiwal Słowian i Wikingów

Region Joanna Maraszek

2024. Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
2024. Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Wolin od rana oficjalnie stanie się historyczną stolicą Europy. Na wyspie Ostrów rozpoczyna się 31. edycja Festiwalu Słowian i Wikingów.
To jedno z największych wydarzeń archeologii eksperymentalnej na kontynencie. Od godziny 10 pierwsi goście będą mogli podglądać pracę dawnych rzemieślników, próbować tradycyjnej kuchni oraz podziwiać rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych łodzi.

Oficjalne otwarcie imprezy uświetni tradycyjny korowód oraz słowiański obrzęd żertwy.

Najbardziej wyczekiwanym punktem programu są codzienne, wielkie bitwy na kilkuset wojowników. Wydarzenie potrwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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