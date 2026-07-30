Strefa Pomorza Zachodniego na Pol'and'Rock-u

Rusza 32. Pol'and'Rock Festival - impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno potrwa do soboty.

Jak co roku obecna będzie Strefa Pomorza Zachodniego ze szczecińskimi dźwigozaurami, kotem Gackiem oraz kultowym paprykarzem szczecińskim.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Atrakcje przygotowano dla osób w każdym wieku. Na małych uczestników festiwalu czekają morskie opowieści w formie kolorowego komiksu, gimnastyki na świeżym powietrzu oraz ekowarsztaty.Z myślą o starszych przygotowano program łączący regenerację ze wspaniałą zabawą; będzie joga, warsztaty z rękodzieła czy ścianki do pamiątkowych zdjęć. Wieczorami strefa zamieni się w parkiet taneczny.Będzie też coroczna Strefa Zdrowia. Tam każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych i szybkich badań profilaktycznych. Dyżury będą też pełnić psychoterapeuci oraz fizjoterapeuci.