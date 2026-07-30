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Strefa Pomorza Zachodniego na Pol'and'Rock-u

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Rusza 32. Pol'and'Rock Festival - impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno potrwa do soboty.
Jak co roku obecna będzie Strefa Pomorza Zachodniego ze szczecińskimi dźwigozaurami, kotem Gackiem oraz kultowym paprykarzem szczecińskim.
Broczyno. Rozpoczyna się 32. Festiwal Pol039and039Rock

Broczyno. Rozpoczyna się 32. Festiwal Pol'and'Rock

Atrakcje przygotowano dla osób w każdym wieku. Na małych uczestników festiwalu czekają morskie opowieści w formie kolorowego komiksu, gimnastyki na świeżym powietrzu oraz ekowarsztaty.

Z myślą o starszych przygotowano program łączący regenerację ze wspaniałą zabawą; będzie joga, warsztaty z rękodzieła czy ścianki do pamiątkowych zdjęć. Wieczorami strefa zamieni się w parkiet taneczny.

Będzie też coroczna Strefa Zdrowia. Tam każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych i szybkich badań profilaktycznych. Dyżury będą też pełnić psychoterapeuci oraz fizjoterapeuci.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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