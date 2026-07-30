Strefa Pomorza Zachodniego na Pol'and'Rock-u

Rusza 32. Pol'and'Rock Festival - impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno potrwa do soboty.
Jak co roku obecna będzie Strefa Pomorza Zachodniego ze szczecińskimi dźwigozaurami, kotem Gackiem oraz kultowym paprykarzem szczecińskim.
Jak co roku obecna będzie Strefa Pomorza Zachodniego ze szczecińskimi dźwigozaurami, kotem Gackiem oraz kultowym paprykarzem szczecińskim.
Z myślą o starszych przygotowano program łączący regenerację ze wspaniałą zabawą; będzie joga, warsztaty z rękodzieła czy ścianki do pamiątkowych zdjęć. Wieczorami strefa zamieni się w parkiet taneczny.
Będzie też coroczna Strefa Zdrowia. Tam każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych i szybkich badań profilaktycznych. Dyżury będą też pełnić psychoterapeuci oraz fizjoterapeuci.
Edycja tekstu: Jacek Rujna