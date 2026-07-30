Policyjny pościg w Świdwinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] KMP w Świdwinie Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Po kilku kilometrach pościgu zakończyła się ucieczka 44-letniego kierowcy, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli na terenie gminy Świdwin.