Policyjny pościg w Świdwinie

Po kilku kilometrach pościgu zakończyła się ucieczka 44-letniego kierowcy, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli na terenie gminy Świdwin.
Mężczyzna porzucił samochód i próbował uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy.
Jak się okazało, miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
Jak się okazało, miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.
Edycja tekstu: Natalia Chodań