Mężczyzna utopił się w jeziorze Broczyno

Nie żyje około 40-letni mężczyzna, którego wydobyto z jeziora w Broczynie w gminie Czaplinek. Policja podkreśla, że do zdarzenia doszło poza terenem Pol'and'Rock Festival.
- Na jeziorze w Broczynie doszło do zdarzenia, w którym z wody wydobyto mężczyznę. Na miejscu podjęto natychmiast czynności reanimacyjne przez WOPR, a także przez policjantów. Skierowano na miejsce służby medyczne, w tym także LPR. Jednak życia mężczyzny nie udało się uratować - mówi sierż. sztab. Agnieszka Kowalska-Truty z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
Autorka edycji: Joanna Chajdas