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Mężczyzna utopił się w jeziorze Broczyno

Region Rafael Żełobowski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie żyje około 40-letni mężczyzna, którego wydobyto z jeziora w Broczynie w gminie Czaplinek. Policja podkreśla, że do zdarzenia doszło poza terenem Pol'and'Rock Festival.
- Na jeziorze w Broczynie doszło do zdarzenia, w którym z wody wydobyto mężczyznę. Na miejscu podjęto natychmiast czynności reanimacyjne przez WOPR, a także przez policjantów. Skierowano na miejsce służby medyczne, w tym także LPR. Jednak życia mężczyzny nie udało się uratować - mówi sierż. sztab. Agnieszka Kowalska-Truty z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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