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Miejska Komisja Rewizyjna ws. Alt Buchholz: chcemy poszerzyć chroniony obszar

Region Julia Nowicka

fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin/Archiwum]
fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin/Archiwum]
Nasz kierunek to poszerzenie chronionego obszaru na Alt Buchholz - podsumowuje przewodniczący miejskiej komisji rewizyjnej.
Chcą kompromisu ws. Planu Ogólnego dla terenu Starego Bukowa

Chcą kompromisu ws. Planu Ogólnego dla terenu Starego Bukowa

Teren ten w Planie Ogólnym Miasta zaklasyfikowany został pod zabudowę mieszkalną, choć mieszkańcy chcieliby, żeby powstał tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski wskazuje, że potrzebne jest przeprowadzenie na tym terenie bardziej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej.

- Będziemy zabiegali o to, żeby taka została przeprowadzona, a to ona może dopiero stanowić podstawy do tego, żeby zacząć rozmawiać o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, żeby w sporej części tę zabudowę mieszkaniową, która jest tam nieopodal w jednym czy drugim miejscu, rzeczywiście ograniczyć - dodaje Duklanowski.

W komisyjnej dyskusji udziału nie wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest właścicielem terenu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski wskazuje, że potrzebne jest przeprowadzenie na tym terenie bardziej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej.

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