Miejska Komisja Rewizyjna ws. Alt Buchholz: chcemy poszerzyć chroniony obszar

Nasz kierunek to poszerzenie chronionego obszaru na Alt Buchholz - podsumowuje przewodniczący miejskiej komisji rewizyjnej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Teren ten w Planie Ogólnym Miasta zaklasyfikowany został pod zabudowę mieszkalną, choć mieszkańcy chcieliby, żeby powstał tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy.Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski wskazuje, że potrzebne jest przeprowadzenie na tym terenie bardziej szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej.- Będziemy zabiegali o to, żeby taka została przeprowadzona, a to ona może dopiero stanowić podstawy do tego, żeby zacząć rozmawiać o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, żeby w sporej części tę zabudowę mieszkaniową, która jest tam nieopodal w jednym czy drugim miejscu, rzeczywiście ograniczyć - dodaje Duklanowski.W komisyjnej dyskusji udziału nie wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, który jest właścicielem terenu.