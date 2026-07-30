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Od sierpnia test HPV HR zastąpi cytologię

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / michaelwedermann (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / michaelwedermann (CC0 domena publiczna)
W sierpniu wejdziemy w nową erę profilaktyki raka szyjki macicy. Test HPV HR zastąpi cytologię. Na badanie nie potrzeba skierowania.
- Jest ono bardziej czułe niż cytologia - tłumaczy dr n. med. Piotr Tousty, ginekolog ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

- I jeżeli nawet ten test HPV wyjdzie dodatni, czyli że pacjentka jest nosicielką któregoś z typów wirusa, to do tego testu i tak będzie dorabiana cytologia. Z tego samego materiału, także pobranie będzie tylko jedno. Samo pobranie w żaden sposób nie różni się od pobrania w standardowej cytologii - dodaje dr Tousty.

- Jednak nawet najskuteczniejsze badanie nie pomoże, jeśli nie będziemy go wykonywać - podkreśla dr Tousty: - Najczęściej pacjentki, które mają już stany nowotworowe szyjki i macicy, to takie pacjentki, które faktycznie od wielu lat nie wykonywały tych testów, nawet zwykłych cytologii, już nie wspominając o HPV.

- Akurat z działu ginekologicznego wychodzę, więc różne badania miałam robione, miałam też zabiegi niestety. - O badaniu na HPV nie słyszałam... - Nie wiem, nie zwróciłam wcześniej uwagi na takie informacje. - Temat jest rozległy. Lepiej robić bieżące coroczne badania - mówią pacjentki.

Badania przesiewowe dotyczą kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Test HPV HR będzie przeprowadzany co 5 lat – jeśli wynik będzie ujemny lub co roku – w przypadku wyniku dodatniego.

Można się na niego zapisać przez Internetowe Konto Pacjenta, mojeIKP, a także w placówkach realizujących badania.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Jest ono bardziej czułe niż cytologia - tłumaczy dr n. med. Piotr Tousty, ginekolog ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.
- Jednak nawet najskuteczniejsze badanie nie pomoże, jeśli nie będziemy go wykonywać - podkreśla dr Tousty.
Relacja Anny Klimczyk
Relacja Anny Klimczyk z audycji "Tematy i Muzyka"

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