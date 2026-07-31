12. edycja akcji "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego"

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego można oddać hołd w wyjątkowy sposób – oddając krew.
Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego, przy wsparciu Fundacji Małych Stópek, po raz dwunasty organizuje akcję „Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego".
W naszym regionie krew można oddać w piątek i sobotę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, a w wyłącznie w piątek w Koszalinie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim, Szczecinku oraz podczas wyjazdowej akcji w Stargardzie.
Na krwiodawców czekają pamiątkowe koszulki.
W naszym regionie krew można oddać w piątek i sobotę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, a w wyłącznie w piątek w Koszalinie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim, Szczecinku oraz podczas wyjazdowej akcji w Stargardzie.
Na krwiodawców czekają pamiątkowe koszulki.
Edycja tekstu: Michał Tesarski