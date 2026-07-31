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Porady farmaceuty przed urlopem

Region Natalia Chodań

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Wakacyjna apteczka to element, któremu warto poświęcić czas przed wyjazdem, aby móc cieszyć się spokojnym wypoczynkiem. Poza lekami, które bierzemy stałe, należy zabrać te, które przydadzą się sytuacjach awaryjnych.
Magister farmacji Barbara Arndt radzi co zabrać ze sobą do wakacyjnej apteczki.

- Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, na alergię, czyli takie rzeczy pierwszej potrzeby, które mogą nas na samym początku chronić, jeżeli jakakolwiek infekcja nam się przydarzy. Jeżeli jest to coś poważniejszego, to i tak rekomendujemy mimo wszystko kontakt z lokalnymi poradniami zdrowia - mówi Arndt.

Farmaceutka dodaje, że przy kompletowaniu apteczki należy wziąć pod uwagę kierunek podróży.

- Jeżeli wybieramy się w region bardziej egzotyczny, to na pewno zalecamy przede wszystkim leki przeciwbiegunkowe, wsparcie flory bakteryjne pod kątem probiotyków, ale to też uczulam, że to powinny być konkretne szczepy, które są przebadane na biegunkę podróżnych czy ostrą biegunkę infekcyjną - podkreśla Arndt.

Należy również zwrócić uwagę na przechowywanie leków podczas podróży. Starajmy się nie eksponować ich w nasłonecznionych miejscach. Apteczkę należy umieścić w chłodnym miejscu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Magister farmacji Barbara Arndt radzi co zabrać ze sobą do wakacyjnej apteczki.
Farmaceutka dodaje, że przy kompletowaniu apteczki należy wziąć pod uwagę kierunek podróży.

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