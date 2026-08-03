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Wolin. Most zamknięty

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Źródło: Gmina Wolin
Fot. Źródło: Gmina Wolin
Most obrotowy w Wolinie wciąż zamknięty dla ruchu żeglugowego.
Jak podaje portal kamienskie.info, na poniedziałek zaplanowano test obrotu przęsła. Próby wymagają odpowiedniego zabezpieczenia terenu i zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w pobliżu mostu.

Utrudnienia nie dotyczą kierowców i pieszych - ruch samochodowy oraz pieszy przez most odbywa się bez zakłóceń.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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