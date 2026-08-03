Wolin. Most zamknięty

Most obrotowy w Wolinie wciąż zamknięty dla ruchu żeglugowego.
Jak podaje portal kamienskie.info, na poniedziałek zaplanowano test obrotu przęsła. Próby wymagają odpowiedniego zabezpieczenia terenu i zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w pobliżu mostu.
Utrudnienia nie dotyczą kierowców i pieszych - ruch samochodowy oraz pieszy przez most odbywa się bez zakłóceń.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Utrudnienia nie dotyczą kierowców i pieszych - ruch samochodowy oraz pieszy przez most odbywa się bez zakłóceń.
Edycja tekstu: Jacek Rujna