Będzie przebudowa DW nr 177

Do 12 sierpnia, firmy zainteresowane przebudową drogi wojewódzkiej 177 na odcinku Lubiesz - Tuczno mogą składać oferty.
To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu "Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze”.
Roboty budowlane obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Powinny zostać wykonane w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Roboty budowlane obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Powinny zostać wykonane w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Edycja tekstu: Jacek Rujna