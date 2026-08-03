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Będzie przebudowa DW nr 177

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Roboty budowlane obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Roboty budowlane obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Do 12 sierpnia, firmy zainteresowane przebudową drogi wojewódzkiej 177 na odcinku Lubiesz - Tuczno mogą składać oferty.
To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu "Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze”.

Roboty budowlane obejmą ponad 2,5-kilometrowy odcinek. Powinny zostać wykonane w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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