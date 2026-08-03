Walczyła z Bałtykiem przez blisko 60 godzin. Nie ukończyła wyzwania

Karolina Szczepaniak walczyła z Bałtykiem przez 58 godzin. Nie udało się jej ukończyć wyzwania.
Pływaczka wyruszyła w piątek ze szwedzkiej Kasebergi, a finałem starcia z morzem miało być Pobierowo. Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych, w środku nocy z niedzieli na poniedziałek zakończyła mordercze wyzwanie. Dla utytułowanej pływaczki była to druga próba pokonania Bałtyku wpław.
Karolina Szczepaniak podczas wyzwania zbierała pieniądze na szczytny cel.
Karolina Szczepaniak podczas wyzwania zbierała pieniądze na szczytny cel.
Edycja tekstu: Michał Król