Walczyła z Bałtykiem przez blisko 60 godzin. Nie ukończyła wyzwania

Karolina Szczepaniak walczyła z Bałtykiem przez 58 godzin. Nie udało się jej ukończyć wyzwania.

Edycja tekstu: Michał Król

Pływaczka wyruszyła w piątek ze szwedzkiej Kasebergi, a finałem starcia z morzem miało być Pobierowo. Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych, w środku nocy z niedzieli na poniedziałek zakończyła mordercze wyzwanie. Dla utytułowanej pływaczki była to druga próba pokonania Bałtyku wpław.Karolina Szczepaniak podczas wyzwania zbierała pieniądze na szczytny cel.