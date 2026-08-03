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Walczyła z Bałtykiem przez blisko 60 godzin. Nie ukończyła wyzwania

Region Anna Klimczyk

Fot. Facebook / PRO Skills Karolina Szczepaniak
Fot. Facebook / PRO Skills Karolina Szczepaniak
Karolina Szczepaniak walczyła z Bałtykiem przez 58 godzin. Nie udało się jej ukończyć wyzwania.
Pływaczka wyruszyła w piątek ze szwedzkiej Kasebergi, a finałem starcia z morzem miało być Pobierowo. Jak możemy przeczytać w mediach społecznościowych, w środku nocy z niedzieli na poniedziałek zakończyła mordercze wyzwanie. Dla utytułowanej pływaczki była to druga próba pokonania Bałtyku wpław.

Karolina Szczepaniak podczas wyzwania zbierała pieniądze na szczytny cel.

Edycja tekstu: Michał Król

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