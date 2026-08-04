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Kolarze na trasie Tour de Pologne. We wtorek wjadą do Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Kolarski wyścig Tour de Pologne rozpoczęty. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina wygrał Włoch Jonathan Milan i został liderem klasyfikacji generalnej. Po 24 latach przerwy wyścig dookoła Polski wraca we wtorek do Szczecina.
Utrudnienia drogowe w Szczecinie i regionie w związku z Tour de Pologne

Utrudnienia drogowe w Szczecinie i regionie w związku z Tour de Pologne

147 kolarzy będzie się ścigać na trasie drugiego etapu z Międzyzdrojów do Szczecina.

W 83. edycji wyścigu bierze udział 10 Polaków w tym 36-letni Michał Kwiatkowski. Mistrz świata sprzed 12 lat i triumfator Tour de Pologne w 2018 roku przyznaje, że ma jeden cel w tegorocznym wyścigu.

- Przede wszystkim chcę się cieszyć tym wyścigiem, niekoniecznie myśleć o wyniku, jakbym po tylu latach jeszcze wciąż myślał tylko z perspektywy wyniku w tym wyścigu, to mógłbym się zawieść, bo lata już swoje mam, więc ciężko będzie też rywalizować z młodszymi kolegami - mówi Kwiatkowski.

Michał Kwiatkowski nie jest faworytem do zwycięstwa w dzisiejszym etapie, ale tego zawodnika stać na sprawienie niespodzianki i kibice mogą doczekać się polskiego zwycięstwa.

Wtorkowy etap Tour de Pologne, który liczy 151 kilometrów, rozpocznie się o godzinie 13.05 startem honorowym na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Kolarze następnie pojadą między innymi przez Międzywodzie, Dziwnów, Kamień Pomorski, Golczewo, Nowogard, Goleniów, Lubczynę i dotrą do Szczecina.

Czesław Lang dyrektor wyścigu Tour de Pologne a przed laty znakomity kolarz wicemistrz olimpijski z Moskwy przyznaje, że etap choć krótki będzie intensywny i zakończy się wymagającym finiszem w Szczecinie.

- Drugi etap będzie bardzo piękny z Międzyzdrojów do Szczecina i meta na Wałach Chrobrego, czyli podjazd pod kostkę i meta tam - informuje Lang.

Na mecie na Wałach Chrobrego kolarski peleton pojawi się między godziną 16.20 a 16.50.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Artura Dyczewskiego [Radio Szczecin]
Relacja Artura Dyczewskiego [Radio Szczecin]

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