Budowane odcinki S3 mają być otwarte przed wakacjami

Mamy dobrą wiadomość dla kierowców, którzy pokonują trasę w kierunku Świnoujścia - nowa trasa S3 będzie gotowa jeszcze przed wakacjami.

Wykonawcy budowy trasy szybkiego ruchu - na odcinku od Troszyna do Świnoujścia - deklarują zakończenie prac w drugim kwartale tego roku.





Edycja tekstu: Michał Król

Prawdopodobnie na początku marca udostępniony zostanie zmotoryzowanym droga dwupasmowa, dojazdowa do centrum Świnoujścia - zapowiedział Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to jest możliwe, że około przełomu lutego i marca ruch zostanie przekierowany na dwie jezdnie, od węzła węzła. Świnoujście, czyli do początku trasy - mówi Grzeszczuk.W ciągu najbliższych kilku tygodni udrożniony powinien zostać także przejazd przez Troszyn - dodaje Mateusz Grzeszczuk.- Wykonawca planuje przekierowanie ruchu na jezdnię północną, tak, aby już nie było tego objazdu. Tam musimy zjechać z trasy S3, z boku ominąć wiadukt w Troszynie. W marcu już tej sytuacji być nie powinno - dodaje.