Chronić Odrę. A zagrożeń jest wiele

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ta inicjatywa spowoduje, że będzie możliwość wystąpienia w imieniu rzeki, gdy ktoś będzie działał na jej szkodę - wyjaśnia Tatiana Staroń, członkini Komitetu Czysta Odra.

Trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy o uznaniu osobowości prawnej rzeki.



Inicjatywa zakłada powołanie komitetu, który docelowo ma składać się z 15 osób. Celem jest ochrona prawna i skoordynowane działania na rzecz odbudowy ekosystemu. Katastrofa z 2022 roku nie jest jedynym problemem.



- Zrzuty solanek do wody, zanieczyszczenia, bezprawne rozszerzenie koryta jej rzeki, utrata jej bioróżnorodności, ekosystemu... Ona na tym skorzysta, kiedy będziemy mogli ją chronić i dochodzić jej praw - tłumaczy Staroń.



Zasądzone odszkodowania mogłyby pokryć koszty wyrządzonych szkód.



- Są kary za nielegalne zrzuty solanki kopalnianej do rzeki, ale kosztują one 5 groszy za 1 litr. To są takie kwoty, które nie będą mogły wesprzeć czy przywrócić naturalnej bioróżnorodności - dodaje Staroń.



Zbieranie podpisów pod inicjatywą potrwa do końca kwietnia. W przyszłym tygodniu mamy poznać dokładną liczbę osób, które poparły projekt.



Edycja tekstu: Jacek Rujna