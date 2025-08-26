Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ośmiornice, krokodyle, oczywiście zamki, a nawet konie. To rzeźby, które powstały na świnoujskiej plaży w czasie Piacholepów, czyli zawodów w budowaniu z piasku.

- Moja mama najpierw chciała papugę, ale wymyśliliśmy razem krokodyla. - Robimy pięknego konia z piasku. - Mamy zdjęcie z internetu i staramy się odwzorować konia. - Najtrudniejsze? Zrobić rysy konia. To jest najgorsze, a teraz też z górki. - Tata mi pomagał, piach nosił - mówią uczestnicy.





Edycja tekstu: Michał Król

W zawodach brało udział kilkanaście drużyn, każda z nich z własnym pomysłem i oryginalnym wykonaniem rzeźby z piasku.- Mamy 17 drużyn, które składają się od jednej do czterech osób. Oczywiście dostępne środki: piachu w brud, wody też, muszle, wiaderka, łopatki, foremki - mówi Anna Bogdańska, kierownik ds. organizacji imprez.Zawody trwają od godziny 11.