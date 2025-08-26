Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Wideo: J. Maraszek, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]
Ośmiornice, krokodyle, oczywiście zamki, a nawet konie. To rzeźby, które powstały na świnoujskiej plaży w czasie Piacholepów, czyli zawodów w budowaniu z piasku.
W zawodach brało udział kilkanaście drużyn, każda z nich z własnym pomysłem i oryginalnym wykonaniem rzeźby z piasku.

- Moja mama najpierw chciała papugę, ale wymyśliliśmy razem krokodyla. - Robimy pięknego konia z piasku. - Mamy zdjęcie z internetu i staramy się odwzorować konia. - Najtrudniejsze? Zrobić rysy konia. To jest najgorsze, a teraz też z górki. - Tata mi pomagał, piach nosił - mówią uczestnicy.

- Mamy 17 drużyn, które składają się od jednej do czterech osób. Oczywiście dostępne środki: piachu w brud, wody też, muszle, wiaderka, łopatki, foremki - mówi Anna Bogdańska, kierownik ds. organizacji imprez.

Zawody trwają od godziny 11.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8532 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 7396 razy)
  3. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 5516 razy)
  4. Zabrakło 11 kilometrów - Bartłomiej Kubkowski przerwał próbę przepłynięcia Bałtyku wpław
    (od 20 sierpnia oglądane 3940 razy)
  5. Trener Pogoni zapowiada zmiany w składzie na mecz z Widzewem
    (od 20 sierpnia oglądane 3779 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:29
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Amatorskie rzeźby z piasku ozdobiły plażę w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziś międzynarodowy dzień najlepszego przyjaciela człowieka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmiany na parkingu przed Urzędem Miasta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty