Odblaski dla każdego mieszkańca

Są przymocowane do specjalnego stojaka, z niebieskim znakiem i można je wziąć w każdej chwili. To odblaski, które dla swoich mieszkańców przygotował Powiat Policki.

Dostępne są w siedmiu punktach, między innymi przed Starostwem Powiatowym, przy Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a także przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.



Każdy mieszkaniec może bezpłatnie zabrać odblask i korzystać z niego na co dzień. Pieszy bez elementu odblaskowego widoczny jest dla kierowcy dopiero z odległości 20-30 metrów, natomiast z odblaskiem nawet ze 150-200 metrów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski