Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Odblaski dla każdego mieszkańca

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. policki.pl
Fot. policki.pl
Są przymocowane do specjalnego stojaka, z niebieskim znakiem i można je wziąć w każdej chwili. To odblaski, które dla swoich mieszkańców przygotował Powiat Policki.
Dostępne są w siedmiu punktach, między innymi przed Starostwem Powiatowym, przy Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, a także przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży.

Każdy mieszkaniec może bezpłatnie zabrać odblask i korzystać z niego na co dzień. Pieszy bez elementu odblaskowego widoczny jest dla kierowcy dopiero z odległości 20-30 metrów, natomiast z odblaskiem nawet ze 150-200 metrów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27660 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17483 razy)
  3. Tragedia w Kołobrzegu. W żłobku zmarło dziecko
    (od 20 października oglądane 4262 razy)
  4. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
    (od 20 października oglądane 4175 razy)
  5. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4023 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie trwają ME w karate. Medal dla zawodniczki z Bushikanu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Biskupski

Najnowsze podcasty