"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najważniejsze obiekty w kolekcji szczecińskiego Centrum Dialogu Przełomy przekazane przez 476 darczyńców są tematem oprowadzenia kuratorskiego i wystawy pt. "To, co najważniejsze" przygotowanej w związku z 10. rocznicą powstania placówki.

- Przekrój historii, zaraz od skończenia wojny do czasów prawie że współczesnych, do odzyskania wolności. Podoba mi się to, że jest to tak przystępnie pokazane. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. - Te plakaty mi się podobają. Na przykład plakaty Solidarności, ponieważ interesuje mnie grafika i największe wrażenie robi właśnie na żywo. - Pani Agnieszka ma tyle tych rzeczy i jak się ją o coś spytać, ona dokładnie wytłumaczy. Te rzeczy, które tutaj są, które już też nie istnieją. Na przykład coś takiego jak do repasacji pończoch - mówią odwiedzający.



- Pokazujemy jedne z najciekawszych obiektów, kielich księdza Karla Lamperta, oryginalny ornat, w którym Jan Paweł II odprawiał mszę na Jasnych Błoniach w 1987 roku w Szczecinie - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, kierownik Muzeum Narodowego w Szczecinie, Centrum Dialogu Przełomy.



Wystawa będzie dostępna do końca marca.



