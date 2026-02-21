Zima w odwrocie? Eksperci jednocznacznie

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale pierwsze zwiastuny jej nadejścia można już zobaczyć w Szczecinie gołym okiem. Zdaniem ekspertów, jest szansa, że zimę pożegnamy w ciągu kilku dni.
- Warto spojrzeć w niebo, bo do Polski wracają już pierwsze żurawie - mówi ornitolog - profesor Dariusz Wysocki z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Niebawem zaczną zajmować terytoria lęgowe. W ciągu kilku dni te żurawie już powinny być i nad Szczecinem będzie tych żurawi bardzo dużo. Zaraz potem zaczną lecieć gęsi. Lada dzień oczekuje usłyszeć pierwsze trele skowronka.
- Rozpoczął się okres przedwiośnia, rośliny się budzą - dodaje Katarzyna Kucier, architekt krajobrazu. - Zakwitł oczar omszony, powinny pojawić się już pierwsze ranniki i zaraz przebiśniegi, i chwilę później krokusy. Myślę, że w przyszłym tygodniu przebiśniegi się już pojawią. Na krokusy myślę, że musimy poczekać jeszcze dwa, trzy tygodnie w zależności, jaka będzie pogoda.
Kalendarzowa wiosna rozpocznie się dokładnie za miesiąc.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Rozpoczął się okres przedwiośnia, rośliny się budzą - dodaje Katarzyna Kucier, architekt krajobrazu. - Zakwitł oczar omszony, powinny pojawić się już pierwsze ranniki i zaraz przebiśniegi, i chwilę później krokusy. Myślę, że w przyszłym tygodniu przebiśniegi się już pojawią. Na krokusy myślę, że musimy poczekać jeszcze dwa, trzy tygodnie w zależności, jaka będzie pogoda.
Kalendarzowa wiosna rozpocznie się dokładnie za miesiąc.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski