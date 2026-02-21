Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zima w odwrocie? Eksperci jednocznacznie

Region Kamila Kozioł

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale pierwsze zwiastuny jej nadejścia można już zobaczyć w Szczecinie gołym okiem. Zdaniem ekspertów, jest szansa, że zimę pożegnamy w ciągu kilku dni.
- Warto spojrzeć w niebo, bo do Polski wracają już pierwsze żurawie - mówi ornitolog - profesor Dariusz Wysocki z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Niebawem zaczną zajmować terytoria lęgowe. W ciągu kilku dni te żurawie już powinny być i nad Szczecinem będzie tych żurawi bardzo dużo. Zaraz potem zaczną lecieć gęsi. Lada dzień oczekuje usłyszeć pierwsze trele skowronka.

- Rozpoczął się okres przedwiośnia, rośliny się budzą - dodaje Katarzyna Kucier, architekt krajobrazu. - Zakwitł oczar omszony, powinny pojawić się już pierwsze ranniki i zaraz przebiśniegi, i chwilę później krokusy. Myślę, że w przyszłym tygodniu przebiśniegi się już pojawią. Na krokusy myślę, że musimy poczekać jeszcze dwa, trzy tygodnie w zależności, jaka będzie pogoda.

Kalendarzowa wiosna rozpocznie się dokładnie za miesiąc.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 19:00 serwis z godziny 18:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od wczoraj oglądane 6879 razy)
  2. Ważne zmiany w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie
    (od 17 lutego oglądane 4761 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4455 razy)
  4. Do "Kamienicy w lesie" powróci kawiarnia
    (od 15 lutego oglądane 2521 razy)
  5. "Aleja rozczarowań". Miała zachwycać, a psuje się na oczach mieszkańców [ZDJĘCIA, WIDEO]
    (od 16 lutego oglądane 2447 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]
W pracach remontowych Czerwonego Ratusza pomogły m.in. dawne widokówki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zbliża się odwilż. Kierowcy "ruszyli na myjnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Wieczorek

Najnowsze podcasty