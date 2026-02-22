Historia pieców piekarniczych w szczecińskim muzeum [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przez dekady stanowiły serce lokalnych piekarni... Mowa o piecach piekarniczych. Ich historię przedstawiono w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

- By ten temat przybliżyć, opowiedzieliśmy o słynnej fabryce Emila Kirsta - mówiła Sabina Wacławczyk, kuratorka cyklu "Szczecin Wielopostaciowy". - Zależało nam na tym, żeby w tym roku przybliżyć historię rozwoju przestrzennego i przemysłowego Szczecina, poprzez pryzmat konkretnych przedsiębiorców, którzy na tyle dobrze funkcjonowali biznesowo, że byli znani - dodała Wacławczyk.



Spotkanie poprowadził Maciej Burdzy, czynny zawodowo zdun, który wraz z Marią Grzybek, tworzy Muzeum Zduńskie Opowieści. - Emil Kirst to bardzo ciekawa postać, ale też bardzo tajemnicza - przyznał Burdzy. - Jego fabryka była chyba największą niemiecką, specjalizującą się w produkcji elementów związanych z budową pieców piekarniczych - podkreślił.



Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu "Szczecin Wielopostaciowy". Następne zapowiedziano na 29 marca. Będzie to wykład połączony ze zwiedzaniem, zatytułowany "Grünebergowie".



Autorka edycji: Joanna Chajdas