"Najważniejsze święto harcerskie". Obchody w Policach [ZDJĘCIA]

Braterstwo, służba i przyjaźń ponad granicami i tak już od stu lat. Harcerze z regionu uczcili Dzień Myśli Braterskiej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Jak mówili, to dla nich jedno z najważniejszych świąt, które w tym roku obchodzone jest po raz setny.- Wielkie święto, stulecie Dnia Myśli Braterskiej, najważniejszego święta harcerskiego, które tak naprawdę powoduje, że my jako harcerze, skauci na całym świecie, wszyscy jednego dnia w urodziny Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu, świętujemy przyjaźń, braterstwo i tą służbę, którą wykonujemy każdego dnia - mówi Justyna Maćkowiak, zastępczyni komendanta Hufca Police ZHP.- Dzisiaj czuję bardzo wielką dumę, że właśnie zebrało się nas tak dużo. - To jest takie nasze święto dla nas wszystkich. Od tych najmłodszych zuchów, po kadrę instruktorską. Wszyscy spotykamy się, świętujemy i jest pełno uśmiechu, szczęścia - mówią harcerze.Uroczyste obchody odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. W programie wydarzenia znalazły się występy harcerskich zespołów muzycznych oraz pokaz filmu „Harcerz nr 1. Rzecz o Andrzeju Małkowskim”.