Remont wiaduktu kolejowego na ul. Strzałowskiej rozpoczęty [ZDJĘCIA]

Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskiego Golęcina. Spółka PKP PLK rozpoczęła remont wiaduktu kolejowego na ulicy Strzałowskiej.
Tym samym drogowcy czasowo zajęli jeden pas jezdni i obecnie przejazd - w obu kierunkach - odbywa się wahadłowo.
Zmiana na ul. Strzałowskiej dotyczy także ruchu pieszych, którzy mogą korzystać jedynie z chodnika znajdującego się po zachodniej stronie.
Prace przy remoncie tego wiaduktu mają potrwać do końca roku.
