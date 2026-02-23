Remont wiaduktu kolejowego na ul. Strzałowskiej rozpoczęty [ZDJĘCIA]

Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują ulice szczecińskiego Golęcina. Spółka PKP PLK rozpoczęła remont wiaduktu kolejowego na ulicy Strzałowskiej.

Edycja tekstu: Michał Król

Tym samym drogowcy czasowo zajęli jeden pas jezdni i obecnie przejazd - w obu kierunkach - odbywa się wahadłowo.Zmiana na ul. Strzałowskiej dotyczy także ruchu pieszych, którzy mogą korzystać jedynie z chodnika znajdującego się po zachodniej stronie.Prace przy remoncie tego wiaduktu mają potrwać do końca roku.