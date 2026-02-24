Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Droga w Skarbimierzycach jest w fatalnym stanie. Teraz przejdzie kompleksowy remont

Region Weronika Łyczywek

Fot. Urząd Gminy Dobra
Fot. Urząd Gminy Dobra
Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Klubowa w Skarbimierzycach.
Kierowcy jeżdżą obecnie po betonowych, popękanych płytach, nie ma chodnika ani oświetlenia. W ramach przebudowy pojawi się także kanalizacja deszczowa - mówi Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra.

- Chcemy też połączyć kanalizację ze zbiornikiem retencyjnym, który znajduje się właśnie na granicy Skarbimierzyc i Mierzyna. Żeby jak największe tereny miały odprowadzane wody opadowe do tego zbiornika - mówi Malinowski.

To ważna droga. Nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przyszłych inwestycji - dodaje Malinowski.

- To miejsce, gdzie w przyszłości ma być duży Urząd Gminy, Dom Kultury, ale też główna jednostka straży pożarnej, więc miejsce dla nas bardzo ważne. Natomiast droga prowadząca do tego miejsca do tej pory była w fatalnym stanie - mówi zastępca wójta gminy Dobra.

Inwestycja ma kosztować około 6 mln zł. Prawie połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu gminy.

Nowa droga ma być gotowa do końca 2027 roku.

Edycja tekstu: Michał Król
W ramach przebudowy pojawi się także kanalizacja deszczowa - mówi Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra.
To ważna droga. Nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przyszłych inwestycji - dodaje Malinowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8618 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5910 razy)
  3. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 4125 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3778 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3237 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Problem podtopień w Dobrej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jacek Piechota
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty