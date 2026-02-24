Droga w Skarbimierzycach jest w fatalnym stanie. Teraz przejdzie kompleksowy remont

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Klubowa w Skarbimierzycach.

Inwestycja ma kosztować około 6 mln zł. Prawie połowa to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu gminy.





Kierowcy jeżdżą obecnie po betonowych, popękanych płytach, nie ma chodnika ani oświetlenia. W ramach przebudowy pojawi się także kanalizacja deszczowa - mówi Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra.- Chcemy też połączyć kanalizację ze zbiornikiem retencyjnym, który znajduje się właśnie na granicy Skarbimierzyc i Mierzyna. Żeby jak największe tereny miały odprowadzane wody opadowe do tego zbiornika - mówi Malinowski.To ważna droga. Nie tylko dla mieszkańców, ale też dla przyszłych inwestycji - dodaje Malinowski.- To miejsce, gdzie w przyszłości ma być duży Urząd Gminy, Dom Kultury, ale też główna jednostka straży pożarnej, więc miejsce dla nas bardzo ważne. Natomiast droga prowadząca do tego miejsca do tej pory była w fatalnym stanie - mówi zastępca wójta gminy Dobra.Nowa droga ma być gotowa do końca 2027 roku.