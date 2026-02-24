Kolejne dzielnice Szczecina z potwierdzoną ptasią grypą

Zrezygnujmy z karmienia kaczek czy zbierania ptasich piór. W regionie wciąż pojawiają się nowe przypadki zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków.
Na terenie Szczecina strefa objęta zakażeniem została rozszerzona na kolejne dzielnice. Jeśli zobaczymy martwego ptaka, powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy lub do straży miejskiej - mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie lek. wet.Ewa Rutkowska.
- Właściciel terenu jest zobowiązany do zutylizowania zwłok martwych zwierząt. Inspekcja weterynaryjna prowadzi badania, pobiera próbki tych padłych zwierząt w celu wykluczenia bądź, potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej - dodaje Rutkowska.
W regionie chorobą głównie objęte są ptaki dzikie. Wśród hodowlanych zwierząt ognisko choroby wykryto w powiecie stargardzkim u indyków.
- Właściciel terenu jest zobowiązany do zutylizowania zwłok martwych zwierząt. Inspekcja weterynaryjna prowadzi badania, pobiera próbki tych padłych zwierząt w celu wykluczenia bądź, potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej - dodaje Rutkowska.
W regionie chorobą głównie objęte są ptaki dzikie. Wśród hodowlanych zwierząt ognisko choroby wykryto w powiecie stargardzkim u indyków.
Edycja tekstu: Natalia Chodań