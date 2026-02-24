Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kolejne dzielnice Szczecina z potwierdzoną ptasią grypą

Region Julia Nowicka

Fot. Pixabay/GrassNguyen
Fot. Pixabay/GrassNguyen
Zrezygnujmy z karmienia kaczek czy zbierania ptasich piór. W regionie wciąż pojawiają się nowe przypadki zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków.
Na terenie Szczecina strefa objęta zakażeniem została rozszerzona na kolejne dzielnice. Jeśli zobaczymy martwego ptaka, powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy lub do straży miejskiej - mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie lek. wet.Ewa Rutkowska.

- Właściciel terenu jest zobowiązany do zutylizowania zwłok martwych zwierząt. Inspekcja weterynaryjna prowadzi badania, pobiera próbki tych padłych zwierząt w celu wykluczenia bądź, potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej - dodaje Rutkowska.

W regionie chorobą głównie objęte są ptaki dzikie. Wśród hodowlanych zwierząt ognisko choroby wykryto w powiecie stargardzkim u indyków.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Jeśli zobaczymy martwego ptaka, powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy lub do straży miejskiej - mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie lek. wet.Ewa Rutkowska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 7:30 serwis z godziny 7:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8553 razy)
  2. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 5861 razy)
  3. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od przedwczoraj oglądane 3743 razy)
  4. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od wczoraj oglądane 3254 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3216 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ostatnia środa miesiąca na horyzoncie!
Śmieci wracają jak bumerang [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Można się porządnie zmęczyć, więc fajne takie kardio w tygodniu" [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To, co najważniejsze" na urodziny Przełomów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Językowe pułapki w Policach. Mieszkańcy piszą dyktando [WIDEO, ZDJĘCIA]
Świeżo, zdrowo i lokalnie. Bazarek na Bronowickiej zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty