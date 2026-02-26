Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Trwa 20. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

fot. wloczykij.com
fot. wloczykij.com
Spotkania z podróżnikami, prelekcje, koncerty, wystawy czy projekcje filmowe - ruszył 20. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij.
Nie zabraknie także smaków świata – w tym roku w wyjątkowo regionalnym wydaniu, czyli kuchnia gryfińska.

Gośćmi festiwalu będą między innymi: Jurek Arsoba, który opowie o solowym, pieszym okrążeniu Tajwanu, Paweł Małaszko - o pierwszym na świecie, ekstremalnym przejeździe rowerem z poziomu Morza Arabskiego do bazy pod K2 oraz Olga Dębicka - o swojej miłości do Sycylii i Portugalii. Finał festiwalu – 1 marca.

Zwieńczeniem 20. edycji będzie legendarny Bal Włóczykija pod hasłem "20 szlaków wspomnień, czyli miks wszystkich festiwalowych baletów".

Wydarzenia odbywać się będą w Gryfińskim Domu Kultury, w Klubie Festiwalowym i Hali Sportowej.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8975 razy)
  2. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6076 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6052 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3988 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3334 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Paweł Adamczak
Wozy, łodzie i mikrobusy... Nowy sprzęt dla strażaków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty