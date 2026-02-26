Trwa 20. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij

Spotkania z podróżnikami, prelekcje, koncerty, wystawy czy projekcje filmowe - ruszył 20. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij.





Gośćmi festiwalu będą między innymi: Jurek Arsoba, który opowie o solowym, pieszym okrążeniu Tajwanu, Paweł Małaszko - o pierwszym na świecie, ekstremalnym przejeździe rowerem z poziomu Morza Arabskiego do bazy pod K2 oraz Olga Dębicka - o swojej miłości do Sycylii i Portugalii. Finał festiwalu – 1 marca.



Zwieńczeniem 20. edycji będzie legendarny Bal Włóczykija pod hasłem "20 szlaków wspomnień, czyli miks wszystkich festiwalowych baletów".



Wydarzenia odbywać się będą w Gryfińskim Domu Kultury, w Klubie Festiwalowym i Hali Sportowej.



Szczegółowy program dostępny jest tutaj.



