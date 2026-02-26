Odcinek trasy S6 wciąż zalany i nieprzejezdny

Odcinek drogi S6 w kierunku Gdańska nadal nieprzejezdny. Między węzłem Karwice a Węzłem Sławno Zachód strażacy odpompowują wodę, która zalega na jezdni.
Utrudnienia trwają od poniedziałkowego wieczoru. Trasa w kierunku Szczecina została odblokowana.
W kierunku Gdańska kierowcy muszą jechać objazdem, czyli starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się po południu.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
