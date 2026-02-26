Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Odcinek trasy S6 wciąż zalany i nieprzejezdny

Region Anna Pałamar

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Odcinek drogi S6 w kierunku Gdańska nadal nieprzejezdny. Między węzłem Karwice a Węzłem Sławno Zachód strażacy odpompowują wodę, która zalega na jezdni.
Utrudnienia trwają od poniedziałkowego wieczoru. Trasa w kierunku Szczecina została odblokowana.

W kierunku Gdańska kierowcy muszą jechać objazdem, czyli starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się po południu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 8975 razy)
  2. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6076 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6052 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3988 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3334 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Paweł Adamczak
Wozy, łodzie i mikrobusy... Nowy sprzęt dla strażaków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]
Play Fellows na scenie Radia Szczecin. [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty