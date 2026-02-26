Średniowieczny skarb w Muzeum Oręża Polskiego

Średniowieczny skarb z kołobrzeskiej katedry zostanie w czwartek oficjalnie zaprezentowany w Muzeum Oręża Polskiego. Historycy odnaleźli go po kilkudziesięciu latach, od momentu jego wywiezienia z Kołobrzegu.

Dzieło przez stulecia towarzyszyło mieszkańcom w Kościele Mariackim. Skarb został uznany za zaginiony w okresie II wojny światowej. Dzięki współpracy kołobrzeskiego muzeum i Ojców Franciszkanów, eksponat udało się zidentyfikować i opisać.



Dr Robert Dziemba, kustosz Muzeum Oręża Polskiego mówi, że odwiedzając Pałac Braunschweigów będziemy mieli okazję do zobaczenia tego niezwykłego eksponatu.



- Udało się natrafić na coś, czego nie widziały ludzkie oczy - w sensie oficjalnym - od 81 lat. Od dzisiaj będzie to w muzeum pokazywane - dodaje dr Dziemba.



Oficjalną prezentację zaplanowano na godzinę 18. Następnie, w niedzielę skarb powróci na swoje miejsce, w kołobrzeskiej bazylice.



Autorka edycji: Joanna Chajdas