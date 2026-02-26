Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Tajemnice Szczecina i historia miasta na wycieczkach z przewodnikiem

Region Anna Pałamar

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
W jakiej temperaturze spalane są odpady w EcoGeneratorze, jakie typy lalek można zobaczyć w „Pleciudze" i czyje imię nosi studio koncertowe S-1 Radia Szczecin. Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w sobotę podczas obchodów Dnia Przewodnika Turystycznego w Szczecinie.
Z tej okazji zaplanowano kilkanaście darmowych wycieczek, podczas których będzie można poznać tajemnice i historię miasta. Tegoroczne obchody Dnia Przewodnika odbędą się pod hasłem „Osobowości Szczecina". Spacery rozpoczną się o godz. 11.00 na Placu Lotników.

Szczegółowy wykaz tras znajdziecie tu.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:30 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. W Szczecinie może powstać "najbardziej kompleksowy obiekt sportowy w Polsce" [WIZUALIZACJE]
    (od 20 lutego oglądane 9002 razy)
  2. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6129 razy)
  3. Będą utrudnienia w centrum Szczecina
    (od 20 lutego oglądane 6060 razy)
  4. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 3996 razy)
  5. Akcja ratunkowa na Bałtyku w okolicach kołobrzeskiego molo
    (od 21 lutego oglądane 3341 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak
Pionierska operacja u 5-latka w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wozy, łodzie i mikrobusy... Nowy sprzęt dla strażaków [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejna propozycja przebudowy stadionu Świtu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Julia Szałabawka i Stanisław Kaup

Najnowsze podcasty