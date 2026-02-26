Tajemnice Szczecina i historia miasta na wycieczkach z przewodnikiem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W jakiej temperaturze spalane są odpady w EcoGeneratorze, jakie typy lalek można zobaczyć w „Pleciudze" i czyje imię nosi studio koncertowe S-1 Radia Szczecin. Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać w sobotę podczas obchodów Dnia Przewodnika Turystycznego w Szczecinie.