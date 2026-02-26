Udział w audiobooku zwycięzcy licytacji WOŚP

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pani Kasia i Pan Paweł z Poznania odebrali voucher wylicytowany w Radiu Szczecin podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.





- Wzięłam udział w licytacji. Prezentem było też zwiedzanie radia, bo Paweł nigdy w radiu nie był, także ma okazję być. I tak połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Zajmuję się głosem na co dzień. Pomiędzy moją przeszłością nagrywałam audiobooki i słuchowiska, więc stwierdziłam, że czas sobie przypomnieć, jak to było - powiedziała Pani Katarzyna.



- Oczywiście, jak najbardziej wspieram żonę, aczkolwiek jestem zaskoczony, bo to była niespodzianka totalna dla mnie - dodał Pan Paweł.



W spotkaniu uczestniczył również pisarz Marek Stelar.



- Trochę seplenie i z dykcją mam problemy, więc chyba lepiej, że piszę niż mówię. Natomiast bardzo dobrze się składa i mówię to też z punktu widzenia współautora fabuły, że pani Kasia jak się okazuje idealnie do niej pasuje - powiedział Stelar.



Odcinki z udziałem Pani Kasi będą emitowane na antenie Radia Szczecin w przyszłym tygodniu. Audiobook „Pogodny 2.0” do posłuchania



