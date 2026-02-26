Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Udział w audiobooku zwycięzcy licytacji WOŚP

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Pani Kasia i Pan Paweł z Poznania odebrali voucher wylicytowany w Radiu Szczecin podczas 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dotyczy on udziału w audiobooku "Pogodny 2.0", którego treść piszą Przemysław Kowalewski i Marek Stelar wspólnie ze słuchaczami naszej rozgłośni.

- Wzięłam udział w licytacji. Prezentem było też zwiedzanie radia, bo Paweł nigdy w radiu nie był, także ma okazję być. I tak połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Zajmuję się głosem na co dzień. Pomiędzy moją przeszłością nagrywałam audiobooki i słuchowiska, więc stwierdziłam, że czas sobie przypomnieć, jak to było - powiedziała Pani Katarzyna.

- Oczywiście, jak najbardziej wspieram żonę, aczkolwiek jestem zaskoczony, bo to była niespodzianka totalna dla mnie - dodał Pan Paweł.

W spotkaniu uczestniczył również pisarz Marek Stelar.

- Trochę seplenie i z dykcją mam problemy, więc chyba lepiej, że piszę niż mówię. Natomiast bardzo dobrze się składa i mówię to też z punktu widzenia współautora fabuły, że pani Kasia jak się okazuje idealnie do niej pasuje - powiedział Stelar.

Odcinki z udziałem Pani Kasi będą emitowane na antenie Radia Szczecin w przyszłym tygodniu. Audiobook „Pogodny 2.0” do posłuchania tutaj.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Weroniki Łyczywek [Radio Szczecin]

