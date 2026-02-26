Całoroczne lodowisko w Szczecinie. Spór o lokalizację

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Całoroczne lodowisko prawdopodobnie nie powstanie przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie. To wniosek z dzisiejszego posiedzenia Komisji do spraw Sportu.

- Powodem odstąpienia od tej lokalizacji mają być liczne protesy lokalnych mieszkańców - mówi radny klubu Koalicji Obywatelskiej Wojciech Kępka. - Wstępnie była wskazana lokalizacja przy ulicy Rugiańskiej i Willowej, natomiast dostajemy bardzo dużo sygnałów od mieszkańców z tej dzielnicy, którzy są zbulwersowani tym, że zostaną zabrane im miejsca parkingowe. My tych miejsc parkingowych zabierać nie chcemy i nie będziemy ich zabierać.



Duży opór mieszkańców tej części szczecińskiego Drzetowa potwierdza także radny klubu OK Polska Marek Kolbowicz. - Nastroje są bardzo niefajne, jeżeli chodzi o ludzi, którzy tam mieszkają. I musimy tak naprawdę jeszcze zbadać teren i zobaczyć, jak to wygląda. Przeanalizować te przestrzenie i ewentualnie poszukać innych, co nie zmienia postaci rzeczy, że cztery przestrzenie są - dodaje Kolbowicz.



Obecnie pod uwagę brane będą jeszcze tylko dwie lokalizacje. Jedna, to teren u zbiegu ulic Budziszyńskiej i Gnieźnieńskiej oraz druga w okolicach ulic Bandurskiego i Przyjaciół Żołnierza.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski